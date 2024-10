Kaos Oslo südalinnas: rööbastelt maha sõitnud tramm põrutas poodi

Piltidelt nähtub, et sinine tramm rammis Storgata tänaval neljakorruselise kontorihoone esimesel korrusel asunud arvutipoodi.

«Me teeme tööd [õnnetuse] ulatusest ülevaate saamiseks, aga pood on kandnud suurt kahju,» märkis politsei. Õnnetuse järel saabus sündmuskohale suur hulk päästjaid. Hoone evakueeriti ning vaadatakse üle võimaliku suurema kahju kontrollimiseks, lisas politsei.

«Inimesed on segaduses, mitu on siin nutnud. Hirmus on,» märkis Norra ringhäälingule NRK sündmuskohal viibinud Christoffer Solbakken. «Siin on suur kaos. Palju politseiautosid, päästeautosid, palju inimesi, kes ei saa aru, kuidas siit ristmikust nüüd üle saada.»