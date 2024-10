JAAK PROZES Karjala rahva kümnes kongress – ilma kriitikata ja kontrolli all

Kongressi töö toimus kolmes sektsioonis: karjalaste rahvuslikud territooriumid; olevik ja tulevik; tänapäeva karjalaste perekond ning karjala keel ja kultuur. Karjala eripära on see, et vabariigi sees on kolm rahvusrajooni: Uhtua (Kalevala), Prääsa ja Aunuse (Olonets), kus karjalased elavad kompaktselt ja moodustavad enam kui poole rajoonide elanikkonnast. Perekonnasektsiooni ellukutsumine oli tingitud asjaolust, et Venemaa president kuulutas 2024. aasta perekonna aastaks. Keele ja kultuuri sektsioon on soome-ugri rahvaste kongressidel traditsiooniline, sest muresid rahvuskeelte säilimise ümber jagub.