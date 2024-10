ÜRO uurimine: seksuaalvägivalla ulatus Sudaani sõjas on jahmatav

Sõjast on kujunenud maailma üks hullemaid humanitaarkriise. ÜRO peasekretär António Guterres ütles esmaspäeval, et Sudaani vaevab nälja, vägivalla, haiguste ja kujuteldamatu julmuse õudusunenägu.

ÜRO pagulasameti hinnangul on sõja tõttu kodust põgenenud umbes 11,3 miljonit inimest, neist pea kolm miljonit välismaale. Näljaga on silmitsi üle 25 miljoni inimese ehk üle poole rahvastikust.

«Olukord on konflikti kestes sünge, põhjustades tsiviilelanikele tohutuid kannatusi,» teatas teabekogumismissioon.

Armee, RSF ja nendega liidus olevad relvarühmitused on toime pannud laiaulatuslikke inimõigus- ja humanitaarõigusrikkumisi, millest paljud võivad kujutada endast sõjakuritegusid ja/või inimsusvastaseid kuritegusid, järeldati raportis.

Raporti järgi on mõlemad pooled inimesi meelevaldselt kinni pidanud ja piinanud. Samuti süüdistati mõlemat poolt seksuaalvägivallas, ehkki märgiti, et suurema hulga dokumenteeritud juhtumite taga on RSF.