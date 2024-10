Ukraina kindralmajor: meie idarinne varises kokku

«Me kõik teame, et ma ei avalda sõjasaladust, kui ütlen, et meie rinne varises kokku. Orkid on jõudnud juba Selõdovesse, ma arvan, et lähitulevikus piiravad nad selle ümber ja vallutavad selle täielikult, mis annab neile taktikalise väljapääsu Pokrovskile. See on meie jaoks väga halb,» rõhutas Martšenko.

Samas selgitas ta, miks selline olukord tekkis.

«Esiteks napib laskemoona ja relvi. Teiseks, inimesed. Inimesed on väga kurnatud. Ei ole inimesi, ei ole täiendust. Inimesed on väga väsinud, nad lihtsalt ei suuda enam rindel toime tulla. Ja kolmandaks on juhtimine tasakaalustamata. See tähendab, et see, mis praegu toimub, ma ütlen, see ei tohiks kindlasti nii olla,» ütles Martšenko.

Samas tõi kindralmajor näite Vuhledari kaotuseni viinud olukorrast, kus enne brigaadi roteerumist vahetati välja brigaadiülem, kes ei saanud aru, mis tema juures toimub, uus alles hakkas asja tuumani jõudma ja mõistma, kus tal mingi suund on.

«Ma ei tea, kes sellise strateegilise otsuse tegi, kuid õõnestada brigaadi, mis täitis meie saartel Lõuna-Ukrainas väga erilisi ülesandeid ja visata see ilma ettevalmistuseta, lahingkoordineerimata ja pealegi brigaadiülemaga, kes ei saa aru, kes kus on, kõige tähtsamasse sektorisse, kõige ägedamatesse lahingutesse, siin on tulemus – Vuhledari lihtsalt ei ole enam olemas.»

Teabevastupanu rühmituse sõjalis-poliitiline vaatleja Oleksandr Kovalenko usub, et Vene sissetungijad loovad pärast Selõdove ja Kurahhove täielikku hõivamist lõplikud tingimused täiemõõduliseks pealetungiks Pokrovski linnale Donetski oblastis.