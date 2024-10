USA meedia: Trumpi eksnõunik Bannon vabanes vanglast

«Ma ei ole murtud, ma olen võimestatud,» ütles 70-aastane Bannon vangla ees päevalehele The New York Times.

Kui ta 1. juulil vanglasse karistust kandma saabus, ütles ta, et on vangimineku üle uhke, «kui see on see, mida Joe Bidenile vastuhakkamiseks vaja läheb».