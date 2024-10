KOHALIK VAADE Ukraina lubab Kremlil teenida naftatransiidiga sõjaks miljardeid

Ukraina argument nr 2: transiidi eest saab raha. Ukrainal on seda riigieelarvesse väga vaja, ütles presidendipartei Rahva Teener poliitik. Küsimusele, kuidas see seostub sellega, et Venemaa teenib niimoodi kordades rohkem, vastas see poliitik: siin on juba küsimus selles, kes seda raha efektiivsemalt kulutab. Ühe suure Ukraina riigifirma tippjuht toetas samuti transiidi jätkamist. Tema argument oli, et seda raha saab kasutada torujuhtmete töökorras hoidmiseks. «Kui me lõpetame transiidi, siis kas see peatab agressiooni? Ei peata,» lausus ta eravestluses.