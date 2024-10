Kuigi Ameerika Ühendriikide ülemereterritooriumi kodanikud presidendivalimistel hääletada ei saa, saavad seda teha miljonid puertoricolased, kellel on Ühendriikide elamisluba – ligi pool miljonit neist võtmeosariigis Pennsylvanias, mille võitmine on presidendivalimistel kriitilise tähtsusega.

Parteiülene Pennsylvania puertoricolaste ühendus väljastas avalduse, milles kutsutakse valimispäeval Trumpi vastu hääletama. Vilgas mõttevahetus algas ka sotsiaalmeedias ja kiirelt asuti organiseerima protesti eile toimunud Trumpi kampaaniaürituse vastu Allentownis – tegu on latiinoenamusega linnaga, kus on üks suuremaid puertoricolaste kogukondi Ühendriikides.

Florida vabariiklasest esindajatekoja saadik Maria Elvira Salazar ütles, et rassistlik remark tekitas temas jälestust ja kinnitas, et see ei peegelda Vabariikliku Partei väärtusi. Vabariiklasest senaator Rick Scott märkis: «Nali läks põhja põhjusega. See ei ole naljakas ja see ei ole tõsi. Puertoricolased on imelised inimesed ja imelised ameeriklased.»