ÜRO ametnik: Lähis-Ida olukord on aastakümnete kõige ohtlikum

«Me oleme nüüd jõudnud selle õudse konflikti teise aastasse ja see piirkond on veel ühe tõsise eskalatsiooni lävel,» ütles Tor Wennesland ÜRO Julgeolekunõukogule, lisades, et vägivald okupeeritud Palestiina aladel ja mujal ei näita vaibumise märke.