ÜRO ekspert: Venemaa kasutab üha ulatuslikumalt piinamist

Piinamine on muutunud «vahendiks, millega lämmatada kodanikuruum, vaigistada kõik sõjavastased või teisitimõtlejad, kõik, kes ei nõustu Venemaa poliitika ja võimudega», ütles raporti autor Mariana Katzarova ajakirjanikele.

Katzarova, kes on ÜRO eriraportöör Venemaa inimõigusküsimustes märkis, et piinamist on riigis dokumenteeritud juba kolm aastakümmet.