Enne kui jõuame vestluse põhiteema juurde, milleks on palgasõdurid ja okupeeritud alade n-ö hallid tsoonid, esitan küsimuse, mis tekitab palju vaidlusi. Kõrõlo Budanov (Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse ülem) ütles, et Venemaa presidendil on tõepoolest teisikud. Paljud arvavad, et see on rumal vandenõuteooria REN-TV vaimus. Kuidas siis teisikutega lood on, kas nad on olemas?