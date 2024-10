Donald Trump, kes püüdleb tagasi Valgese Majja, on võõrandunud oma 2016. aasta kampaania lubadusest, kus ta väitis, et ta on väga rikas ja korruptsioon on tema puhul võimatu. Toona viskas ta nalja annetajate ja lobistide üle ning kiitles oma ametisse astumisel kõnes, et tema ei vaja kellegi raha.