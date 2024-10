Hello Kitty saab 50 ja ei näita suremise märke

«Me oleksime rumalalt küünilised, kui ütleksime, et me ei vajaks neid pehmeid, karvaseid, roosasid asjakesi,» ütles AFP-le Hawaii ülikooli antropoloog Christine Reiko Yano. «Arvestades meie pingelist elu, vajame neid rohkem kui kunagi varem,» lisas Yano, kes on kirjutanud Hello Kittyst raamatu «Pink Globalization». «See ei ole nähtus, mis oleks juba välja surnud või teeks seda lähiajal,» lisas ta.

Maailmakuulus meelelahutusettevõte Warner Bros teeb kasstüdrukust filmi, Hiinas Hainani troopikasaarel avatakse järgmisel aastal uus teemapark.

Erinevalt teistest Jaapani menutegelastest nagu Pokemon või Dragon Ball, on Kitty White’i nimelise kasstüdruku karakteri kohta vähe teada. Firma teatel on tal kaksikõde Mimmy, poiss-sõber Dear Daniel ning kassist lemmikloom. Ta armastab ema õunapirukaid ning unistab klaverimängija või luuletaja elukutsest. Ülejäänu on jäetud fännide kujutlusvõime teha, nagu ka abstraktne, paljas disain, mis kõnetab oma lihtsuse ja elegantsusega rohkem inimesi, tõdes Yano. «Ma ütleks, et ta on puhas toode,» lisas ekspert.

Olgugi et feministid on kritiseerinud seda, et Hello Kittyl ei ole suud, pidades seda omamoodi nõrkuse märgiks, lubab see Sanrio ülemaailmse brändijuhi Yuko Akiyama sõnul väljendada hoopis erisuguseid emotsioone. «Nii et kui nad on kurvad, pakub Hello Kitty lohutust. Kui oled õnnelik, on Hello Kitty selleks, et koos rõõmu jagada,» ütles Akiyama.