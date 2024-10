ÜLEVAADE Venemaa pealetung idarindel kogub hoogu

Jõud läheb Kurskisse

«Üks põhjuseid – ma ei ütle, et see on ainus ja kõige tähtsam – on see, et kindralstaap ja sõjaväe juhtkond panustab sinna palju tähelepanu ja ressursse. Meie sõjavägi räägib sellest. Varustus läheb sinna. Laskemoon läheb sinna. Väljaõppega inimesed,» loetles Stupak. «See on üks suuri selgitusi, miks me kaotame praegu rohkem territooriumi kui varem.»