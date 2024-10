ÜLEVAADE Ligi 70 aasta tagune katastroof ajendas Valenciat suunama linna läbivat jõge uude sängi

Sellest, et Valencia linnasüdames asuv Turia aed oli kunagi jõesäng, annavad aimu endiselt alles olevad sillad, nende seas Reali sild.

Kava nimega Plan Sur («Lõuna plaan») nägi ette jõe suunamist uude, 12 kilomeetrit pikka ja 175 meetrit laia kanalisse, mis on suuteline tühjendama sekundis 5000 kuupmeetrit vett uude suudmesse, mis asub vanast kolm kilomeetrit lõuna pool. Kogu ettevõtmine läks toonases vääringus maksma seitse miljardit peseetat ehk kolm korda plaanitust rohkem, kirjutas El Diario.

Tööd Turiat linnast mööda juhtiva kanaliga algasid 1964. aastal ja valmis sai see 1973. aastaks. Paar kümnendit kestnud vaidluses, mida teha vana jõesängiga, jäi peale pargi rajamise mõte, kuigi kaaluti ka võimalust ehitada sinna kiirtee.

Uue Turia kanali lõunakallas ehitati aga pisut madalam kui põhjakallas, et võimaliku tulva korral valguks vesi Valencia linnast eemale. Just see juhtuski üleeile alanud uputuse käigus – Valencia päästmisel toodi ohvriks selle veerel paiknevad asulad.