KOHALIK VAADE Õuduste ööl hukkus Hispaania tulvades üle 70 inimese

Sügistorme on Hispaanias olnud ka varasematel aastatel, kuid need pole olnud võrreldavad viimaste päevade hävinguga. Hispaania meteoroloogiaagentuur (Aemet) teatas, et intensiivse tormi tekkimine on seotud «külma tilga» nähtusega, kui külm õhk liigub sügisel üle sooja merepinna, kust tõuseb soojem ja niiske õhk kiiresti üles, tekitades sellega rohkeid ja ägedaid vihmapilvi. Üks tormi tugevust selgitavatest teguritest on see, et Vahemeri on praegu tavapärasest soojem.