Ukraina valmistab teiseks rahutippkohtumiseks ette kolme punkti plaani

Pressiesindaja sõnul suhtleb Ukraina globaalsete lõunapoolsete riikidega, et saada nende toetus. Nagu varem teatatud, mainis president Volodõmõr Zelenskõi, et teine rahutippkohtumine võib toimuda maailma mistahes riigi silmapaistvas pealinnas, näiteks Indias.

President märkis, et kui partnerid kardavad rääkida Ukraina kutsumisest liitu, siis seab see riigi ebasoodsasse positsiooni. «See on meile väga ohtlik, seetõttu ei näe ma täit toetust Ukraina tulevikule ja me räägime ainult kutsest ja mitte liikmestaatusest,» seletas riigipea. Ta lisas, et läbirääkimistel tuleb olla aus ja avatud ning need peaksid edenema ilma igasuguste mängudeta.