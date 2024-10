Võitlus madala sündimusega: Hiina naisi läbi helistavad ametnikud ärgitavad neid rasedaks jääma

«Siis nad küsisid minult, millal mul viimati menstruatsioon oli. Tundsin end tõeliselt alandatuna – nad esitasid nii isiklikke küsimusi ja ma isegi ei olnud arsti juures. Pealegi olid mul autos kolleegid ja kõne oli valjuhääldis,» kirjeldas naine kogemust.

Ta püüdis helistajast vabaneda, öeldes, et ta on hõivatud, kuid see ei õnnestunud. «Kas teil jäi see kuu [menstruatsioon] vahele? Kas te olete rase?» jätkas ametnik pärimist. «Ma vastasin: «Ei. Mu menstruatsioonid on nagunii ebaregulaarsed,» meenutas pahane naine.

Üks ise ametnikuna töötav naine palus aga suhtuda asjasse mõistvalt, sest ka helistajad on surve all. «Minu ülemused kritiseerivad meid iga kuu koosolekutel selle eest, et me ei jälgi korralikult rasedusolukordi,» kirjutas ta.

Hiina hülgas ühe lapse poliitika ametlikult 2015. aastal, lubades naistel saada kaks last, kuid see ei toonud sugugi kaasa sündimuse tõusu. Pigem on hiinlannad hakanud hoopis abielluma hiljem ja saama vähem lapsi, kui üldse.

Eelmisel aastal sündis Hiinas üheksa miljonit last, mis on madalaim näitaja alates andmete kogumise algusest ja vaid pisut üle poole 2016. aasta sündide arvust. Ametlik sündimuskordaja – keskmine laste arv ühe naise kohta tema elu jooksul – oli 2022. aastal 1,09 ja arvatakse, et mullu vajus see alla ühe.