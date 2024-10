Riia linn võttis läinud ööl maha Barclay de Tolly ausamba

Läti muinsuskaitsevõimud ei vastustanud Riia linna nüüdset otsust kuju ja selle pjedestaal maha võtta. Linnavalitsus rõhutas muu hulgas, et tegemist pole kaitse all oleva kultuurilise mälestisega, kuid sellel on siiski kultuuriline ja ajalooline väärtus, mistõttu ei tohi seda hävitada. De Tolly kuju on plaanis tagastada pärast maha võtmist selle annetajale Gombergsile.