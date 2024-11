Kristen Michal Lätis: Rail Baltic nõuab kõigilt lisapingutust

«Rail Baltic nõuab kõigilt lisapingutust. Oluline on siin selgus ja see, et rahastus jätkuks,» lausus Michal.

«Vestlesime Läti peaministriga ja Läti teeb kõik selleks, et Rail Baltic saab 2030. aastaks põhitrassi. Me näeme selleks koos vaeva. Eesti ehitajad on öelnud, et nad võivad jõuda Läti piirini ka enne 2030. aastat ja jääme siis sinna Lätit ootama,» ütles Michal.

Läti peaminister lisas, et Läti kindlasti enne 2030. aastat Rail Balticu trassi valmis ei saa ehk selliseid andmeid ehitajatelt pole. «Me peame mõtlema säästmisele ja sellele, et kulud oleksid optimaalsed. Peame ELi vahendite saamiseks näitama, et töö käib, projekteerimine toimub ja ehituslepingud on sõlmitud,» leidis Siliņa.

Michal rõhutas, et Rail Baltic on kriitiliselt tähtis taristuprojekt ja suurendab nii julgeolekut, kui ühendusi laiemas mõttes.

USAs eesootavast võimuvahetusest arvasid mõlemad peaministrid, et austada tuleb USA rahva tahet.

Hübriidohtude kontekstis ollakse valmis karmistama ELi sanktsioone, mis pidurdaksid Läänemere kaudu liikuvaid Vene naftat täis tankereid. Mõlemad peaministrid nentisid, et Vene naftatankerid on keskkonnale ohtlikud, aga toidavad ka Venemaa sõjamajandust võimaldades hübriidründeid Balti riikide suunas.

Kristen Michal ja Evika Siliņa külastasid ka Ādaži sõjaväebaasi rajatud 5G harjutusväljakut, kus ürituse «2024 NATO DiBaX – Digital Backbone Experimentation» raames tutvustatakse arenguid uute tehnoloogiate võimalikuks kasutamiseks sõjaliseks otstarbeks.