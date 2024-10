India ja Hiina sõdurid vahetasid piiril maiustusi

Maailma suurima elanike arvuga riigid Hiina ja India on ka tõsised konkurendid ning on pidevalt süüdistanud teineteist katsetes hõivata vastase territooriumi mitteametlikul eraldusjoonel, tegelikuks kontrolljooneks (Line of Actual Control) kutsutaval kitsal maaribal.

Xi ütles pärast Kaasani kohtumist, et riigid peaksid tugevdama suhtlust ja koostööd ning Modi lisas omalt poolt, et sidemeid Hiinaga juhib «vastastikune usaldus».

India kaitseminister Rajnath Singh ütles, et New Delhi eesmärk on minna väeüksuste tagasitõmbamisest edasi, kuid see võtab veel aega.