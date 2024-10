Soome rannikuvalve teatas GPS-häiretest ja «varilaevadest» Läänemerel

Soome rannikuvalve ütles, et GPS-signaali häirimine on põhjustanud alustel marsruudilt kõrvalekaldumist ja rannikuvalve on pidanud aluseid hoiatama, et need rannale ei sõidaks. Taoline signaali segamine on jätkunud aprillist alates kasvavas mahus, vahendab Yle.