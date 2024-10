On mitmeid põhjuseid, miks ma olin sügavalt pettunud, et The Washington Posti omanik Jeff Bezos otsustas keelata oma ajalehe juhtkirja, mis toetas presidendikandidaat Kamala Harrist. Kuid kõige suurem pettumus tulenes asjaolust, et Bezos armastab teadust. Ja need valimised langevad kokku ühe suurima teadusliku pöördepunktiga inimkonna ajaloos: üldise tehisintellekti ehk AGI sünniga, mis tõenäoliselt tekib järgmise nelja aasta jooksul ja nõuab, et meie järgmine president paneks kokku ülemaailmse koalitsiooni, et juhtida produktiivselt, turvaliselt ja ühilduvalt arvuteid, millel on varsti inimestest parem mõistus.