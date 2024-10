Vene neonats sai Soomes süüdistused viies sõjakuriteos

Asepeaprokurör Jukka Rappe süüdistuste järgi pani Petrovski toime sõjakuriteod 2014. aasta suvel Ukraina idaosas. Süüdistused on seotud mehe tegevusega sabotaaži-rünnaku-luurerühmituses Russitš, mis on 2014. aastast alates Ukrainas võidelnud, kirjutab Yle.

Yle märgib, et tegu on esimese korraga Soome ajaloos, kui riigis on esitatud süüdistus isiku vastu, kes on seotud Ukrainas toime pandud sõjakuritegudega. Soome käsitleb süüdistusi rahvusvaheliste kuritegudena.