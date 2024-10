KOHALIK VAADE Oleksid kummitavad tulvaohvreid leinavaid hispaanlasi

Teisipäeval Valencia piirkonda tabanud ja vähemalt 158 inimelu nõudnud laastav torm on tragöödia, mis jääb Hispaania rahva ühisesse mällu. Keeruline on unustada suurt isiklikku ja materiaalset kahju, mida ootamatult tabanud ilmastikunähtus kõigest mõne tunniga põhjustas.

Neljapäeva hommikuks olid vihmahood lõppenud ja jõgede vool rauges, päästemeeskonnad üritasid leida kadunud inimesi piirkondades, mida on laastanud nn külma tilga ilmanähtus. Suurem osa hukkunutest on leitud Vahemere ranniku ääres asuvast Valencia provintsist, ent eeldatakse, et ohvrite arv tõuseb.