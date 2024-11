Tänavuste Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste kohta on öeldud, et tulemuse otsustavad viis protsenti valijaid viie osariigi viies maakonnas. Postimees pakub veidi laiemat pilti kokku 14 olulisest maakonnast kõigis seitsmes kaalukeeleosariigis.

Ühendriikides kehtib presidendivalimistel enamikes osariikides majoritaarne valimissüsteem, mis tingib selle, et kõige rohkem hääli kogunud kandidaat saab endale osariigi kõikide valijameeste hääled. Valijameeste arv on jagatud vastavalt osariigi rahvaarvule (Pennsylvania 19, Michigan 15 jne).

Kuna enamik maakondi hääletab vähemalt teatud järjepidevusega kindla partei poolt, saavadki otsustavaks need valimisringkonnad, kus need eelistused ei ole niivõrd paika pandud või on teatud asjaolude tõttu muutunud (kõige tavalisem põhjus on demograafilised muutused).