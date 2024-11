AK BRICSi infooperatsioon tegi Putinist maailma mitteametliku juhi

ÜRO juht António Guterres kummardab BRICSi tippkohtumisel sõjakurjategija Vladimir Putini ees. Guterrese käitumine on leidnud laialdast hukkamõistu ja on tekitanud küsimuse, kelle poolel on maailmaorganisatsioon ÜRO – agressori või tema ohvri poolel.

Foto: Grigory Sysoev/EPA/Scanpix