Liibanonist lähtunud rünnak tappis 4 Tai kodanikku

Välisminister Maris Sangiampongsa kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et on «sügavalt kurb» neljapäeval Metula linna lähedal hukkunute pärast.

Ta lisas, et veel üks Tai kodanik sai vigastada.

Iisraelis elab umbes 30 000 tailast, kes on sinna asunud, et teenida märksa kõrgemat palka, kui neil on võimalik kodumaal.