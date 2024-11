Vene ja Põhja-Korea välisminister tõdesid Moskvas tihedaid sidemeid

Lavrovi sõnul on Vene ja Põhja-Korea sõjaväe ja eriteenistuste vahel väga tihedad sidemed.

«Kahe riigi relvajõudude ja eriteenistuste vahel on loodud väga tihedad sidemed,» ütles Lavorv pärast kõnelusi stalinistliku riigi välisministriga. «See teeb ka võimalikuks lahendada meie ja teie kodanike väga olulised julgeolekueesmärgid.»

Omalt poolt väljendas Choe Põhja-Korea seisukohta, et Pyongyang seisab Venemaa kõrval nende võiduni Ukrainas.

«Me kordame, et seisame võidupäevani alati kindlalt oma Vene seltsimeeste kõrval.»

«Kohtumine algas Jaroslavi raudteejaamas,» ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova varem ja lisas, et kõnelusi jätkatakse välisministeeriumis.

USA andmetel on Venemaal väljaõppel umbes 8000 kuni isegi 10 000 Põhja-Korea sõdurit, kes kavatsetakse viia Ukrainasse võitlema. Luureandmete kohaselt on põhjakorealased saabunud Kurski oblastisse ja on lahinguvalmis.