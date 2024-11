Endine president Donald Trump ütles kolmapäevasel kampaaniaüritusel, et ta kaitseb Ameerika naisi, «meeldigu see naistele või mitte» – märkused, mida ta nimetas isalikuks, kuid mis meenutasid paljudele tema kriitikutele vaid tema misogüünilisi avaldusi ja tsiviilkohtumenetlust, milles ta tunnistati süüdi seksuaalses ahistamises.

Wisconsini osariigis Green Bay linna lähedal kõneldes ütles Trump rahvahulgale, et tema nõunikud soovitasid tal lõpetada pidevate loosungite kasutamise, mis viitavad naiste kaitsmisele, kuna need olid nõunike sõnul ebasobivad. Viimastel kuudel on Trump sotsiaalmeedias ja oma kõnedes kiidelnud, et ta kaitseb Ameerika naisi, tehes nende kogukonnad turvalisemaks ja tagades, et nad «ei mõtleks abordile». Samal ajal seisab ta silmitsi kasvava tagasilöögiga kolme ülemkohtu kohtuniku ametisse nimetamise eest, kes aitasid tühistada Roe vs. Wade'i ehk üleriigilise abordiõiguse.