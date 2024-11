Ukraina rindel oodatakse ärevalt USA presidendivalimiste tulemust

«Muidugi oleme me mures [valimiste] tulemuse pärast,» ütles BBC-le Inna, kes koristas parajasti poe ees purunenud klaasi. Zaporižžja elanikule kuuluva poe aknad olid Vene pommirünnaku tagajärjel kildudeks lennanud ja tänaval laiutas kümnemeetrine auk.

«Me loodame, et naine, Kamala Harris, võidab ja toetab meid,» lisas Inna, kelle sõnul on kõik teadlikud, et Ukraina tulevik sõltub ameeriklaste valikust. «Me tahame vaenlast alistada,» lisas ta.