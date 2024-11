Trump lubas teha tervishoiuülemaks vaktsiiniskeptikust Robert F. Kennedy

«Peamine on minu arvates, mida president Trump on mulle lubanud, kontroll avaliku tervishoiu ametite üle, milleks on tervishoiuministeerium ja selle allametid haiguste kontrolli ja tõrje keskus, toidu- ja ravimiamet, riiklik tervishoiuinstituut ja mõned teised, aga ka põllumajandusamet, mis on, nagu te teate, võti Ameerika tervislikuks muutmisel,» ütles Kennedy toetajatega interneti vahendusel peetud kampaaniaüritusel.