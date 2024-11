Pakistanis Lahores suleti rekordilise õhusaaste tõttu nädalaks algkoolid

«Kuna tuule suund on Indiast Lahore poole... on Montessori (koolid), mängurühmad ja algkoolid kuni 5. klassini nädala jooksul vabad,» rääkis Punjabi provintsi vanemminister Marriyum Aurangzeb pressikonverentsil, lisades, et haiglatesse on paigutatud suduloendurid.