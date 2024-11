SALAJANE HÄÄLETUS Harrise kampaania ärgitab naisi abikaasa eest oma valimisotsust varjama

USA demokraatide presidendikandidaadi Kamala Harrise reklaamis märgib hääletav naine oma eelistusena sedelile just praeguse asepresidendi, mis siis, et tema abikaasa arvab, et naine valib vabariiklast Donald Trumpi. «Mis juhtub valmiskabiinis, jääb valimiskabiini,» ütleb hääl taustal.