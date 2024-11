ÜLEVAADE Kongressi valimised otsustavad presidendi võimu

Praegu kontrollib Kongressi ülemkoda ehk senatit Demokraatlik Partei, millel on sajakohalises senatis nelja sõltumatu kandidaadi toetusega 51-kohaline ülekaal. Esindajatekojas aga on enamuses vabariiklased häältega 220:212.

See tähendab, et viimase ligi nelja aasta jooksul on demokraadist president Joe Biden ikka ja jälle põrkunud vastu vabariikliku esindajatekoja müüri, mis tema plaane läbi ei lase. Üsna tõenäoliselt jätkub olukord, kus ka järgmine president peab rinda pistma jagatud Kongressiga, mis ei soosi tema poliitika elluviimist.