Eelhääletamine enam demokraate ei soosi

Iga osariigi valimiskorraldus on erinev – mõned neist jagavad andmeid valijate parteiregistreerimise kohta, mõned ka infot valijate soo, rassilise kuuluvuse ja vanuse kohta. Neid andmeid on võimalik kõrvutada varasemate aastatega, et teha järeldusi võimalike trendide kohta selle aasta valimistel.