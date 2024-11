KOMMENTAAR Keerukas valimissüsteem on mõeldud USA demokraatia kaitseks

Oluline seegi, et ühehäälselt on Ühendriikides paika saanud ainult nende esimene president George Washington, kes sai 1788. aasta detsembris ja järgmise aasta jaanuaris toimunud valijameeste kogus esimeses ringis 69 häält 69st.

Edasi on valimised endas alati sisaldanud võistlevat, sageli ka vastanduvat elementi. On ju Ameerika poliitilise kultuuri aluseks just arutlev demokraatia, kus väitluses selgub parim viis edasi minna ja ühist elu korraldada. See debatt omakorda on mõjutatud Briti parlamentarismi peenest kultuurist, millele sageli omased nii suured retoorilised kaared kui ka teravalt isiklikuks minemine.