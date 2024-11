Lekkinud rahupakt näitab Kremli kavatsusi Ukraina suhtes

«Dokument oli üles ehitatud nii, nagu oleks Ukraina lahinguväljal lüüa saanud agressor, mis muidugi ei peegeldanud tegelikkust,» sõnas Ciaramella. «Raske öelda, kas see oli tõeline katse läbirääkimisi pidada, sest sellised tingimused poleks ühelegi ukrainlasele olnud vastuvõetavad. Need oleksid Ukraina neutraliseerinud kuni täiesti kaitsetuks muutmiseni.»

Pakutud n-ö rahulepe eeldas, et Ukraina relvajõudude suurust vähendatakse 50 000 meheni, mis on viis korda väiksem arv kui oli Ukrainal püssi all mehi 2022. aastal. Ukraina oleks pidanud loobuma oma territooriumile selliste rakettide paigutamisest, mille lennutrajektoor ületaks 250 kilomeetrit. Paktis oli klausel, mis lubas Moskval nõuda tulevikus ka muud tüüpi relvastuse keelustamist.