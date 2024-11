VIDEOINTERVJUU Prikk: Ameerika valimised tõid taas üllatuse, ent samas ka mitte

Ameeriklastele algas tänane hommik ärevalt, sest sügavas öös olid saabunud tähtsamad tulemused selle kohta, kellest saab järgmine president. «Oli sügav öö, aga üle Ameerika oli harjumatult palju inimesi, kes olid üleval ja jälgisid neid tulemusi,» ütles Prikk.

Ta mainis, et isegi toidupoodide snäkiriiulid olid väidetavalt tühjaks ostetud, et oleks, mida sõprade juures valimisööd jälgides nosida.

Prikk märkis, et valimistulemused olid ühest küljest üllatavad, kuid samas ka mitte. «Mis mind üllatas, oli see, et nägime juba kolmandat korda, kuidas prognoosid läksid mööda, kui Donald Trump on presidendikandidaat. Ta on unikaalne kandidaat, kes suudab mobiliseerida palju inimesi, keda avaliku arvamuse uurijad kirjeldavad kui «mitteuuritavaid» – inimesi, kes pole huvitatud küsimustele vastamisest,» selgitas Prikk.

Ta lisas, et kuigi kolme valimistsükli jooksul on püütud küsitlusmeetodeid parandada, pole siiani midagi olulist muutunud.

«Üllatav ei olnud ka see, et küsitlustulemused olid sedavõrd lähedased. USA valimissüsteemi eripära tõttu, kus võidavad valijamehed, mitte häälte absoluutarv, oli võimalik selline stsenaarium, et ühe kandidaadi väikene edu viib osariikide kalduvuse tema poole. Nii juhtuski, et lõpuks oli valijameeste eelis sellele kandidaadile märkimisväärselt suur,» lisas Prikk.

Prikk sõnas, et uue presidendi ametisse asumisega kaasneb rohkem ettearvamatust ja teadmatust kui varasemate administratsioonide vahetuste puhul. «See on seotud sellega, et maailmas on praegu mitu intensiivset konfliktikollet. Meie jaoks on kahtlemata kõige olulisem Venemaa sõda Ukraina vastu, samuti Lähis-Ida kriis. USA jaoks lisandub siia Hiina mitmetahuline ja intensiivne väljakutse,» selgitas ta.

Selliste väljakutsete juures on Prikki sõnul keeruline aega maha võtta ja administratsioon peab kohe tegutsema hakkama.

«Ameerika administratsiooni vahetuse korral on siinsetele diplomaatidele tavaks ja ootuseks, et tutvutakse uute ametnikega ja mõistetakse, milliseid vaateid või seisukohti nad esindavad,» lausus Prikk.

Ta lisas, et Eesti saatkond ja nende kolleegid on viimase aasta või pooleteise jooksul püüdnud kaardistada võimalikke suundi ja inimesi, kellega nad tulevikus koostööd tegema hakkavad.