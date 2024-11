Trumpi uue ametisoleku ajal teda tõenäoliselt tagasi ei hoita

Trumpil on nüüd 75-päevane üleminekuperiood oma meeskonna ülesehitamiseks enne 20. jaanuaril saabuvat inauguratsioonipäeva. Trumpi liitlaste esmaseks ülessandeks on täita umbes 4000 valitsuse ametikohta, inimestega, kes on nendeks ametikohtadeks spetsiaalselt välja valitud, vahendab Associated Press.