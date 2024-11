Eesti julgeolekueliidi Trumpi-ärevust talitseb pettumus Bideni välispoliitikas

«Mõlemaga [nii Kamala Harrise kui Donald Trumpiga] saab ja peab elama ja mõlemaga on omad head ja vead,» ütles üks Eesti välispoliitika võtmekujudest valimispäeval vastuseks küsimusele, kuidas eestlased end Trumpi võidu korral tundma peaksid. «Arvamus, et ühel puhul joome šampanjat ja teisel juhul peame aknast välja hüppama, on vale,» lisas ta.

Väga ettevaatlikku optimismi jagavad kaks teist Eesti julgeolekupoliitika tipptegijat. Osalt on see selgitatav Eesti julgeolekuametnike väsimusega Joe Bideni eluvõõraks peetud välispoliitikast. Pole saladus, et mõnda aega on Ida-Euroopas ja Eestis üha avalikumalt väljendatud skepsist nii Ühendriikide Vene-poliitika (mis on Bideni ametiaja suurim katastroof) kui ka Ukraina-poliitika suhtes.