INTERVJUU Teadur Helga Kalm: Trumpi poliitikate elluviimine võtab aega

Mingit pidi on see sarnane, ent triumf on sellevõrra isegi suurem, sest tundub – kui kõik hääled ei ole veel loetud –, et ta võidab ka n-ö rahva enamuse toetuse. 2016. aastal võitis ta enamuse valijameestest, kuid [Hillary] Clinton sai inimestelt rohkem hääli. Nüüd on ta saanud aga valijatelt väga suure mandaadi. Üllatav on paljuski see, et lisaks senatile võib vabariiklastele minna ka esindajatekoda. Ta on saavutanud väga suure võidu, olles seejuures Ameerika ajaloos alles teine president, kes teeb sellist n-ö trikki, et on president kaks mittejärjestikust ametiaega. Olles ühtlasi ka esimene süüdimõistetud president Ameerika ajaloos. Praeguse võiduga kaasneb väga palju esimesi.