USAs valimisi jälginud Heljo Pikhof: jaoskondade juures looklesid pikad järjekorrad

Pikhof on käinud valimisi vaatlemas paljudes riikides, peamiselt Euroopas, aga USAs on tema sõnul paljud asjad teistmoodi. Jaoskondades võis näha valimiskabiinis korraga mitut inimest. «Kui meil Eestis on rangelt keelatud minna valimiskabiini valijat abistama, siis Californias on see lubatud,» toonitas Pikhof.