Zelenskõi kuulas ülemjuhataja ülevaadet olukorra kohta lahinguväljal

«Ja see on meie panus selle tagamisse, et kõik maailmas näeksid: Ukraina saab muuta selle sõja kulgu, et sõja eest vastutavad inimesed tunneksid tõelist survet. Tõelise rahu saavutavad ainult need, kes on tõeliselt vaprad,» sõnas riigipea.