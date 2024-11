Meedia: Biden soovib saata enne Trumpi ametisseastumist Ukrainale mitme miljardi eest relvastust

«Administratsioon plaanib edasi suruda ..., et panna Ukraina võimalikult tugevasse positsiooni,» ütles üks kõrge Bideni administratsiooni ametnik Reutersile.

Politico kohaselt valitsusel alles 4,3 miljardit dollarit, et saata Ukrainale USA sõjaväe relvavarusid ning seejärel need asendada ning täiendavad 2,1 miljardit dollarit, et sõlmida lepingud USA kaitseettevõtetega relvade ostmiseks Ukrainale.