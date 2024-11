Saksamaa transpordiminister lahkus FDP ridadest ja jääb oma ametisse

Pärast rahandusministri Christian Lindneri vallandamist palus Saksamaa sotsist kantsler Olaf Scholz tal jääda transpordiministeeriumi juhtima, ütles Wissing. «Ma nõustusin sellega,» ütles Wissing ning lisas, et ei soovi olla oma erakonnale koormaks, mille tõttu teatas ta FDP juhile Christian Lindnerile oma parteist lahkumisest. «Ma ei distantseeru oma partei põhiväärtustest,» ütles Wissing, lisades, et ei soovi mõne teise erakonnaga liituda.

Varem teatas partei, et Lindneri vallandamise järel lahkuvad kõik nende ministrid valitsusest. «Teised FDP ministrid föderaalvalitsuses on teatanud, et nad esitavad oma tagasiastumisavaldused,» ütles partei kõrge seadusandja Christian Duerr.