Hiina hoiatas täna, et «kaubandussõjas pole võitjaid» pärast seda, kui USAs saavutas valimisvõidu endine president Donald Trump, kes on lubanud Hiina impordile tohutult kõrgeid uusi tollimakse. Hiina president Xi Jinping lisas, et kaks riiki peavad leidma võimaluse, et läbi saada.