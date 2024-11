Rootsis pussitati koolis kaht õpilast

Kool on kogu ülejäänud päevaks suletud ja kõik õpilased on koju saadetud. «Meil on nii täna kui ka homme erinevaid tegevusi töötajatele ja õpilastele, et kõik, kes vajavad tuge või muud sarnast, saaksid seda,» ütles kooli juhtkonna liige. Samuti võtab kool juhtunut väga tõsiselt ja teevad tihedat koostööd politsei ja omavalitsusega.