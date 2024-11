Euroopa kliimaagentuur: lõppev aasta on ilmselt mõõtmisajaloo kuumim

«Lakkamatu soojenemine on see, mis teeb murelikuks,» ütles Copernicuse direktor Carlo Buontempo.

Tema sõnul näitavad andmed selgelt, et Maal ei oleks nii pikka aega järjest rekordtemperatuure, kui soojenemist põhjustavate kasvuhoonegaaside hulk atmosfääris pidevalt ei kasvaks.

Buontempo tõdes, et selle ja eelmise sooja aasta taga on ka muud tegurid nagu kliimanähtus El Niño, vulkaanipursked ja päikeseenergia muutused, kuid pikaajaline temperatuuri tõus on halb märk.