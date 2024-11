KOHALIK VAADE Ukraina karmistab mobiliseerimist

Viimaste kuudega on Ukraina armee kaotanud idarindel mitu tähtsat tugipunkti. Ukraina sõdurid pidid maha jätma ida- ja lõunarinde kokkupuutekohas asuva Vuhledari linna. Kaotatud on Selõdovo linn ning lähedal on ka Toretski linna kaotus. Vene üksused on kiilutaoliselt tunginud Tšassiv Jari linna. Kõik see on juhtunud Donetski oblastis. Ootamatult lähedale, mõne kilomeetri kaugusele on Vene väed jõudnud ka Kupjanski linnale. See 2022. aasta sügisel vabastatud linn on Harkivi oblastis väga tähtis raudteede sõlmpunkt.