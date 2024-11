ÜLEVAADE Latiinosid tõukasid Trumpi poole majandus ja väärtused

Üks nendest, kes Trumpi poolt hääletas, oli Pennsylvania konstaabel Samuel Negron, kes kuulub Allentowni suurde puertoricolaste kogukonda. «See on tegelikult lihtne. Meile meeldis, kuidas asjad olid neli aastat tagasi,» lausus Negron.

Allentown on nüüdseks latiinoenamusega linn, kus Trumpi toetamine ei ole mingi haruldus. Negron loetles mitmeid põhjuseid: sotsiaalsed küsimused ja väärtussüsteem, mis on joondunud rohkem Vabariikliku Parteiga. Suurim tegur on tema sõnul aga majanduse seis, täpsemalt hinnatõus.